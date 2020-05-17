РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мая. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в краже мобильного телефона в продуктовом магазине у местной жительницы, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 36-летней местной жительницы о том, что неизвестный в помещении сетевого продуктового магазина, расположенного на улице Красной микрорайона Климовск, похитил ее мобильный телефон стоимостью 30 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Климовского отдела полиции по подозрению в совершении данного преступления был установлен и задержан 65-летний местный житель. В отношении подозреваемого следователем Следственного управления УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.