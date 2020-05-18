РИАМО - 18 мая. Автобусы «Мострансавто» в понедельник будут работать по расписанию выходного дня, но, чтобы обеспечить социальную дистанцию в салонах, в часы пик утром и вечером увеличат число автобусов на рейсах, сообщается на сайте предприятия.

«С понедельника в Подмосковье частично откроются предприятия промышленности и стройки в том числе школ, детских садов и других социально значимых объектов. Мы подготовили резервные автобусы на случай большого пассажиропотока», — говорится в сообщении.

Уточнить подробности можно по номеру круглосуточной единой линии +7 (800) 700-31-13 и в диспетчерских пунктах.

Пассажирам также напомнили, что в автобусах нужно носить защитные маски или респираторы.

С понедельника в Подмосковье возобновят работы по строительству бюджетных, жилых и коммерческих объектов, начнут функционирование промышленные предприятия и объекты ЖКХ. Их деятельность ранее была приостановлена из-за ситуации с коронавирусом.