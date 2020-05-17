РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 17 мая. В подмосковном Дзержинском загорелся бензовоз, на месте ЧП работают пожарные, сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

Возгорание произошло в воскресенье около 17:50. На месте возгорания работают пожарные.

«В городском округе Дзержинский загорелся бензовоз», - сказал Иванов.

Очевидцы в соцсетях отмечают, что от пожара идет густой черный дым и пахнет жженой пластмассой.