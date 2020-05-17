РИАМО - 17 мая. Автобусы «Мострансавто» 18 мая будут работать по расписанию выходного дня, но, чтобы обеспечить социальную дистанцию в салонах, в часы пик утром и вечером увеличат число автобусов на рейсах, сообщается на сайте предприятия.

«С понедельника в Подмосковье частично откроются предприятия промышленности и стройки в том числе школ, детских садов и других социально значимых объектов. Мы подготовили резервные автобусы на случай большого пассажиропотока», — говорится в сообщении.

Уточнить подробности можно по номеру круглосуточной единой линии +7 (800) 700-31-13 и в диспетчерских пунктах.

Пассажирам также напомнили, что в автобусах нужно носить защитные маски или респираторы.

С 18 мая в Подмосковье возобновят работы по строительству бюджетных, жилых и коммерческих объектов, начнут функционирование промышленные предприятия и объекты ЖКХ. Их деятельность ранее была приостановлена из-за ситуации с коронавирусом.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

17 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Магазины строительных и отделочных материалов откроют в Подмосковье не ранее 25 мая.

- В Подмосковье создадут спецкомиссию по выплатам медикам. Вопросы, связанные с выплатами, можно задать по телефону: 8 (495) 990–77–77

- Промышленные предприятия и стройки начнут работать в Подмосковье с 18 мая. В Московской области будут отменены несколько важных ограничений, введенных из‑за ситуации с коронавирусом.

- В Московском регионе зафиксировали высокий уровень самоизоляции жителей. В большинстве городов Московской области индекс самоизоляции выше трех баллов. В Москве - 3,6 балла.



- За сутки в России зарегистрировали 9 709 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 907 заболевших. В Москве - 3 855.

- Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве. В мегаполисе проводят массовый бесплатный скрининг на антитела к коронавирусу.

- Любой желающий сможет провериться на антитела к Covid‑19 в Москве через 2–3 недели. Городу нужно как можно больше выявлять тех, кто сегодня заболел и представляет угрозу для других.