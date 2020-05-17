РИАМО – 17 мая. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил сожаление по поводу конфликта между трехкратной олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Ириной Родниной и тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой, отметив, что подобные конфликты в популярном спорте неизбежны, сообщает Nation News.

Ранее Роднина и Тарасова заочно вступили в конфликт, давая комментарии СМИ, и поспорили друг с другом.

«Причина такого внимания СМИ к конфликту в том, что обе мои замечательные подруги, Тарасова и Роднина, – очень популярные люди, а фигурное катание – популярнейший вид спорта в нашей стране, который зачастую выигрывает у футбола, биатлона и хоккея. Понятно, что в XXI веке, так или иначе, люди хайпуют, одни со знаком плюс, другие — со знаком минус», — сказал Губерниев.

Он добавил, что в любом случае такие конфликты были и будут, так как если люди становятся популярными, это неизбежная суть всего происходящего вокруг них.

«Тем не менее мне очень жаль, что конфликт продолжается», — добавил комментатор.

Он уточнил, что подобные ситуации и дальше будут происходить в фигурном катании, потому что это вид спорта номер один.