РИАМО - 17 мая. Подмосковные полицейские задержали трех злоумышленников в возрасте от 34 до 52 лет, которых подозревают в похищении человека и вымогательстве, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«Злоумышленники у одного из домов на Красногвардейском бульваре насильно посадили жителя Подольска 1998 года рождения в машину, отвезли в частный дом и под угрозой применения насилия требовали у него 200 тысяч рублей в счет несуществующего долга, после чего похитили ключи и документы от его автомобиля», - сказала начальник пресс-службы регионального главка МВД России Татьяна Петрова.

Она уточнила, что мужчину отпустили, но обязали принести деньги к одному из торговых центров на Московском шоссе. Потерпевший сразу обратился в полицию.

«Злоумышленники были задержаны с поличным при передаче денежных средств на парковке ТЦ. При личном досмотре у них были изъяты деньги, полученные от пострадавшего, и три мобильных телефона», – отметила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ «Вымогательство».