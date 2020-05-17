РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 17 мая. Нуждающимся жителям подмосковных Котельников с конца марта выдали более 600 продуктовых и медицинских наборов, сообщил временно исполняющий обязанности главы городского округа Сергей Жигалкин.

«Помимо денежных выплат по поручению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье предусмотрена выдача продуктовых наборов. Данная работа началась еще в конце марта, за этот период мы передали уже 605 продуктовых и медицинских наборов», - написал Жигалкин в своем Instagram-аккаунте.

Он пояснил, что получить наборы могут пожилые жители старше 60 лет, одиноко проживающие, с доходом ниже 19 696 рублей; инвалиды первой группы на самоизоляции; многодетные семьи, в которых воспитывается два и более ребенка дошкольного возраста; семьи с детьми-инвалидами.

Также наборы могут получить семьи, в которых произошло резкое ухудшение материального положения семьи в связи с потерей работы одного или обоих родителей в период распространения коронавирусной инфекции и малообеспеченные семьи с детьми.

«Если вы еще не получали продуктовый набор – сообщите об этом в соцзащиту по телефону: 8 (495) 550-93 49 или в администрацию: 8 (498) 742-02-40, 8 (498) 742-02-48. Бывают и такие случаи, когда семья не подходит ни под один из них, но при этом действительно оказалась в тяжелой ситуации. Их мы рассматриваем отдельно, и по возможности стараемся отработать каждую заявку», - заключил Жигалкин.