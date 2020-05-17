РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 мая. В Домодедове 19 мая состоится видеоконференция по вопросам государственной поддержки бизнеса, на мероприятии обсудят налоговые льготы, вычеты и списания, льготные кредиты и отсрочки платежей, сообщается на странице Торгово-промышленной палаты Домодедова в соцсети «ВКонтакте».

«Торгово-промышленная палата городского округа Домодедово 19 мая 2020 года приглашает предпринимателей принять участие в видеоконференции «Экономика без вируса: меры господдержки бизнеса. Практика. Рекомендации. Комментарии», - говорится в сообщении.

На видеоконференции обсудят налоговые льготы, вычеты и списания, льготные кредиты и отсрочки платежей, а также новые субсидии для производственных предприятий.

Начало конференции в 12:00. Регистрация возможна до 10:00 19 мая по телефону или в WhatsApp 8(916)950-02-88.

До 18 мая проводится прием вопросов от предпринимателей к спикерам видеоконференции на электронную почту MAIL@tppdmd.ru, в WhatsApp 8(916)950-02-88, а также в комментариях под постом в соцсети «ВКонтакте».

«Участники смогут получить практические рекомендации и дорожные карты для получения финансовой и консультационной поддержки по восстановлению бизнес-процессов», - заключается в сообщении.