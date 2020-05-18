РИАМО – 18 мая. С понедельника в Подмосковье могут возобновить функционирование промышленные предприятия и можно продолжить работу по жилому, коммерческому и бюджетному строительству.

Об отмене этих ограничений, введенных из-за коронавируса, ранее объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул важность того, чтобы вторая экономика в стране – экономика Подмосковья – начала работать как можно раньше.

«Конечно, везде должны неукоснительно выполняться санитарные правила. Мы запускаем те отрасли, где это сделать относительно легко, где можно ограничить близкий контакт между людьми и нет работы с посетителями», — написал Воробьев в «ВКонтакте».

Он отметил, что с понедельника также начнутся работы на объектах ЖКХ.

На всех объектах, где возобновят работу, будут обеспечиваться санитарные правила.

Эти ограничения снимаются по той причине, что были выполнены необходимые условия, единые для всей страны. В Подмосковье коэффициент распространения инфекции меньше 1, больше половины свободных коек есть в медучреждениях для пациентов с Covid-19, проводят 120 тестирований на коронавирус на 100 тысяч населения.

В то же время другие ограничения продолжат действовать, в том числе пропуска для поездок на транспорте. Непродовольственные магазины, в том числе те, которые продают строительные материалы, не откроются офлайн и смогут продолжать только дистанционную деятельность. Дальнейшие ограничения будут снимать, если не будет роста заболеваемости и ограничения будут работать.

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Текстовая трансляция

17 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самые важные новости дня в карточках

- Магазины строительных и отделочных материалов откроют в Подмосковье не ранее 25 мая.

- В Подмосковье создадут спецкомиссию по выплатам медикам. Вопросы, связанные с выплатами, можно задать по телефону: 8 (495) 990–77–77

- Промышленные предприятия и стройки начнут работать в Подмосковье с 18 мая. В Московской области будут отменены несколько важных ограничений, введенных из‑за ситуации с коронавирусом.

- В Московском регионе зафиксировали высокий уровень самоизоляции жителей. В большинстве городов Московской области индекс самоизоляции выше трех баллов. В Москве - 3,6 балла.



- За сутки в России зарегистрировали 9 709 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 907 заболевших. В Москве - 3 855.

- Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве. В мегаполисе проводят массовый бесплатный скрининг на антитела к коронавирусу.

- Любой желающий сможет провериться на антитела к Covid‑19 в Москве через 2–3 недели. Городу нужно как можно больше выявлять тех, кто сегодня заболел и представляет угрозу для других.