РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 мая. В городском округе Щелково создана комиссия по рассмотрению обращений работников государственных учреждений здравоохранения, теперь медицинские работники по всем вопросам могут звонить на круглосуточный номер, сообщается в официальной группе администрации муниципалитета в соцсети«ВКонтакте».

В состав комиссии вошли временно исполняющий полномочия главы городского округа Андрей Булгаков, его заместитель по социальной политике Дмитрий Толмачев, руководители медучреждений и профсоюзных организаций.

«Телефон линии работает круглосуточно. Теперь все работники медицинских учреждений могут обращаться по интересующим их вопросам», - говорится в сообщении.

Свои вопросы сотрудники медицинских учреждений округа могут задать по номеру телефона: 8 (926) 199-66-06.