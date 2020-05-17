РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мая. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов поблагодарил медиков округа за самоотверженный труд в борьбе с коронавирусом.

«С марта текущего года в связи с распространением коронавирусной инфекции за здоровье и жизни людей ведут борьбу наши медики. Благодарю наших врачей, старший, средний и младший медицинский персонал, всех работников системы здравоохранения за поистине самоотверженный труд», - написал Пестов в Instagram.

Он отметил, что в апреле 2020 года решениями совета депутатов и администрации округа работникам медорганизаций Подольска были установлены дополнительные муниципальные ежемесячные выплаты из средств муниципального бюджета. Для своевременности их получения в округе создали межведомственную комиссию.

Текстовая трансляция

17 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Магазины строительных и отделочных материалов откроют в Подмосковье не ранее 25 мая.

- В Подмосковье создадут спецкомиссию по выплатам медикам. Вопросы, связанные с выплатами, можно задать по телефону: 8 (495) 990–77–77

- Промышленные предприятия и стройки начнут работать в Подмосковье с 18 мая. В Московской области будут отменены несколько важных ограничений, введенных из‑за ситуации с коронавирусом.

- В Московском регионе зафиксировали высокий уровень самоизоляции жителей. В большинстве городов Московской области индекс самоизоляции выше трех баллов. В Москве - 3,6 балла.



- За сутки в России зарегистрировали 9 709 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 907 заболевших. В Москве - 3 855.

- Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве. В мегаполисе проводят массовый бесплатный скрининг на антитела к коронавирусу.

- Любой желающий сможет провериться на антитела к Covid‑19 в Москве через 2–3 недели. Городу нужно как можно больше выявлять тех, кто сегодня заболел и представляет угрозу для других.