РИАМО - 17 мая. В Подмосковье по 31 мая приостановили работу стационарных отделений, работающих в режиме заезда, организаций социального обслуживания в рамках мер по борьбе с коронавирусом, соответствующее постановление губернатора Московской области опубликовано на официальном портале правительства региона.

В Подмосковье действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. В рамках этого режима введены ограничения на работу ряда учреждений.

«Приостановить (ограничить) с 12 мая 2020 года по 31 мая 2020 года деятельность стационарных отделений, работающих в режиме заезда, и полустационарных отделений организаций социального обслуживания Московской области», — говорится в документе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о снятии ряда ограничений в экономической сфере. Так, с 18 мая смогут начать работу промышленные предприятия, объекты ЖКХ, возобновят строительство бюджетных, жилых и коммерческих объектов.

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Текстовая трансляция

17 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Магазины строительных и отделочных материалов откроют в Подмосковье не ранее 25 мая.

- В Подмосковье создадут спецкомиссию по выплатам медикам. Вопросы, связанные с выплатами, можно задать по телефону: 8 (495) 990–77–77

- Промышленные предприятия и стройки начнут работать в Подмосковье с 18 мая. В Московской области будут отменены несколько важных ограничений, введенных из‑за ситуации с коронавирусом.

- В Московском регионе зафиксировали высокий уровень самоизоляции жителей. В большинстве городов Московской области индекс самоизоляции выше трех баллов. В Москве - 3,6 балла.



- За сутки в России зарегистрировали 9 709 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 907 заболевших. В Москве - 3 855.

- Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве. В мегаполисе проводят массовый бесплатный скрининг на антитела к коронавирусу.

- Любой желающий сможет провериться на антитела к Covid‑19 в Москве через 2–3 недели. Городу нужно как можно больше выявлять тех, кто сегодня заболел и представляет угрозу для других.