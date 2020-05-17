РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 мая. В Домодедовской больнице установили новые концентраторы кислорода, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Новое оборудование - концентратор кислорода установлено в инфекционном отделении ДЦГБ. Теперь все боксы и полубоксы имеют точки выхода кислорода», - говорится в сообщении.

Оборудование установили за счет средств бюджета Московской области.

Ранее в инфекционном отделении Домодедовской городской больницы начали работу выпускники медицинских колледжей из Ступина, Ногинска, Люберец и Серпухова, всего к работе приступило 24 студента.