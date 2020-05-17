РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мая. Волонтеры движения «Милосердие-Подольск» передали лекарства пожилой жительнице в воскресенье, пенсионерка находится на самоизоляции, сообщается в группе волонтерского движения в соцсети «ВКонтакте».

«Волонтеры движения «Милосердие-Подольск» продолжают приходить на помощь пожилым людям, находящимся на самоизоляции. В воскресенье мы передали лекарства, лампадное масло и гостинцы из храма нашей дорогой Тамаре Максимовне», - говорится в сообщении.

Санитарными службами рекомендовано продлить самоизоляцию пожилым людям. Многие из них, несмотря ни на что, по традиции вырастили на балконах рассаду для огорода. Добраться на дачу общественным транспортом в нынешних условиях для многих старичков стало затруднительным. Выручают автоволонтеры.

«В воскресенье благодаря участию нашего незаменимого Вигена удалось доставить семейную пару с их ценным грузом до садового участка. Поразительно, как в свои 85 и 95 лет они продолжают сажать огород и ухаживать за ним», - добавляется в материале.