РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 мая. В городском округе Домодедово создали комиссию, которая будет рассматривать обращения медработников по вопросам выплат, а также иным вопросам, связанным с коронавирусом, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Создана комиссия по рассмотрению обращений медицинских работников по вопросам выплат и иным вопросам, связанным с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-2019) на территории городского округа Домодедово», - говорится в сообщении.

В состав комиссии вошли глава городского округа Домодедово Александр Двойных, заместитель главы администрации Юлия Терещенко, начальник отдела социальной помощи администрации Светлана Зеленова и другие.

Задать вопросы комиссии можно начальнику отдела социальной помощи Светлане Зеленовой по электронной почте Zelenova@domod.ru или по телефону: 8 (496) 792-42-98; заместителю начальника отдела социальной помощи Ирине Виноградовой по электронной почте VinogradovaIM@domod.ru или по телефону: 8 (496) 792-44-41.

Также можно обратиться в приемную Домодедовской центральной городской больницы по номеру: 8 (496) 793-13-05 или по электронной почте dcgb1@mail.ru.

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Текстовая трансляция

17 МАЯ

- В Подмосковье создадут спецкомиссию по выплатам медикам. Вопросы, связанные с выплатами, можно задать по телефону: 8 (495) 990–77–77

- Промышленные предприятия и стройки начнут работать в Подмосковье с 18 мая. В Московской области будут отменены несколько важных ограничений, введенных из‑за ситуации с коронавирусом.

- В Московском регионе зафиксировали высокий уровень самоизоляции жителей. В большинстве городов Московской области индекс самоизоляции выше трех баллов. В Москве - 3,6 балла.



- За сутки в России зарегистрировали 9 709 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 907 заболевших. В Москве - 3 855.

- Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве. В мегаполисе проводят массовый бесплатный скрининг на антитела к коронавирусу.

- Любой желающий сможет провериться на антитела к Covid‑19 в Москве через 2–3 недели. Городу нужно как можно больше выявлять тех, кто сегодня заболел и представляет угрозу для других.