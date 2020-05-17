РИАМО - 17 мая. Мужчине, задержанному по подозрению в убийстве по неосторожности в Пущине, в ближайшее время будет предъявлено обвинение, а также будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

По предварительным данным, 15 мая около одного из магазинов в Пущине между двумя 36-летними братьями-близнецами и ранее им незнакомым мужчиной произошла ссора, в результате которой подозреваемый нанес братьям колото-резанные ранения головы, шеи и грудной клетки. Потерпевшие были доставлены в больницу. Впоследствии один из них скончался от полученных повреждений.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», – говорится в сообщении.

Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».