РИАМО - 17 мая. В Подмосковье и столице сохраняется холодная погода из-за атмосферной циркуляции, по причине которой в регион поступает холодный воздух, сообщается на сайте «Метеоновости».

Двенадцатое мая стало самым теплым днем с начала месяца, тогда воздух в Москве прогрелся до плюс 25 градусов, средняя температура оказалась выше нормы на 5,7 градуса. Однако в ночь на 13 мая началось арктическое вторжение. Уже четвертый день подряд среднесуточная температура ниже нормы 2-4 градуса. На ближайшей неделе тепла также не ожидается.

«Причина нехарактерно холодной погоды в середине мая кроется в особенностях атмосферной циркуляции. Во-первых, чрезвычайно активны атлантические циклоны и их атмосферные фронты, погода из-за этого неустойчивая и с дождями. В настоящий момент весь север Европы - это обширная циклоническая область, где формируются сразу несколько циклонических вихрей, которые кружат под обширным высотным циклоном», — говорится в сообщении.

Пути этих циклонов проходят более южными траекториями, чем обычно. Московский регион оказался с холодной высотной фронтальной зоны. В ближайшие дни в регион будет поступать холодный воздух. Погода в столице и Подмосковье будет облачной, пройдут дожди.

Погода может измениться только в последние пять дней мая.