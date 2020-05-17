РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мая. В подмосковных Люберцах столкнулись такси и скорая помощь, пострадавшего водителя такси госпитализировали, сообщил «РИАМО в Люберцах» представитель пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

По его словам, столкновение произошло в воскресенье в 00:45.

«По предварительным данным, по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом 142, произошло ДТП с участием двух автомобилей. Водитель такси на автомобиле Kia Optima, двигаясь по Октябрьскому проспекту в сторону улицы Смирновской, при осуществлении поворота налево на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи Ford Transit», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате дорожной аварии водитель такси с травмами был доставлен в больницу.

В настоящее время проводится административное расследование, в результате которого будут установлены причины произошедшего ДТП.