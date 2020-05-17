РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мая. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают пропавшего сутки назад 68-летнего мужчину в подмосковном Подольске, сообщается в группе «Поисковый отряд «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание, помогите найти человека! В Подольске 16 мая ушел из дома и не вернулся 68-летний Владимир Дьяков. Его рост - 176 сантиметров, волосы седые, глаза серые, худощавого телосложения. Был одет в темно-синюю куртку, темно-синие штаны, сине-фиолетовую рубашку в клетку и черные галоши», - говорится в сообщении.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или «112».