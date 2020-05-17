РИАМО - 17 мая. Строительные и другие непродовольственные магазины в Подмосковье не будут открыты с 18 мая, они продолжат работать в дистанционном формате, чтобы избежать скопления людей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

С 18 мая в регионе начнут работать промышленные предприятия, стройки и объекты ЖКХ.

«Непродовольственная торговля, в том числе стройматериалами, остается в дистанционном формате, чтобы избежать скопления людей», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что положение дел по коронавирусу в регионе по-прежнему непростое. В Подмосковье больше 25 активных очагов инфекции, количество контактных в них - более 3 тысяч человек.

«Это очень много, вызывает тревогу и требует четкой работы от нашего здравоохранения. Поэтому другие ограничения пока не снимаем. Электронные пропуска – действуют», - добавил губернатор.

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Текстовая трансляция

17 МАЯ

- В Подмосковье создадут спецкомиссию по выплатам медикам. Вопросы, связанные с выплатами, можно задать по телефону: 8 (495) 990–77–77

- Промышленные предприятия и стройки начнут работать в Подмосковье с 18 мая. В Московской области будут отменены несколько важных ограничений, введенных из‑за ситуации с коронавирусом.

- В Московском регионе зафиксировали высокий уровень самоизоляции жителей. В большинстве городов Московской области индекс самоизоляции выше трех баллов. В Москве - 3,6 балла.



- За сутки в России зарегистрировали 9 709 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 907 заболевших. В Москве - 3 855.

- Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве. В мегаполисе проводят массовый бесплатный скрининг на антитела к коронавирусу.

- Любой желающий сможет провериться на антитела к Covid‑19 в Москве через 2–3 недели. Городу нужно как можно больше выявлять тех, кто сегодня заболел и представляет угрозу для других.