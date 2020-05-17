РИАМО - 17 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей, которые ответственно соблюдают все введенные из-за коронавирусной инфекции ограничения.

«Хочу поблагодарить жителей. Большинство из вас последние недели вели себя ответственно, благодаря этому мы можем теперь сделать шаг вперед», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что угроза пока не миновала. Маски и перчатки нужно продолжать носить. А также соблюдать остальные правила безопасности.

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Текстовая трансляция

17 МАЯ

- В Подмосковье создадут спецкомиссию по выплатам медикам. Вопросы, связанные с выплатами, можно задать по телефону: 8 (495) 990–77–77

- Промышленные предприятия и стройки начнут работать в Подмосковье с 18 мая. В Московской области будут отменены несколько важных ограничений, введенных из‑за ситуации с коронавирусом.

- В Московском регионе зафиксировали высокий уровень самоизоляции жителей. В большинстве городов Московской области индекс самоизоляции выше трех баллов. В Москве - 3,6 балла.



- За сутки в России зарегистрировали 9 709 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 907 заболевших. В Москве - 3 855.

- Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве. В мегаполисе проводят массовый бесплатный скрининг на антитела к коронавирусу.

- Любой желающий сможет провериться на антитела к Covid‑19 в Москве через 2–3 недели. Городу нужно как можно больше выявлять тех, кто сегодня заболел и представляет угрозу для других.