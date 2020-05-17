РИАМО - 17 мая. В Московской области будет создана специальная комиссия, которая будет заниматься вопросами, связанными с выплатами медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Как вы знаете, президент дал четкую команду - сделать все, чтобы медики, которые борются с вирусом и рискуют, без проволочек, быстро и четко получили все положенные доплаты. Мы это поручение выполним и обязательно проследим, чтобы все выплаты - и федеральные, и региональные - дошли до получателей», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что главные врачи региональных медучреждений расскажут своим сотрудникам о размере и порядке выплат, а также будут на связи 24 на 7, чтобы ответить на любые вопросы. В больницах и других медицинских учреждениях на видном месте будет вся информация с мобильными телефонами руководителей. Туда сможет позвонить каждый медик, который считает, что не получил выплату, или получил не все деньги.

«Мы создадим специальную комиссию, в которую также можно будет направить вопросы, связанные с выплатами. Сделать это можно по телефону: 8 (495) 990-77-77», - добавил губернатор.

Он подчеркнул, что каждое обращение по выплатам медикам будет контролировать первый вице-губернатор региона Ильдар Габдрахманов, который отвечает в правительстве Подмосковья за сектор здравоохранения.

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Текстовая трансляция

17 МАЯ

- В Подмосковье создадут спецкомиссию по выплатам медикам. Вопросы, связанные с выплатами, можно задать по телефону: 8 (495) 990–77–77

- Промышленные предприятия и стройки начнут работать в Подмосковье с 18 мая. В Московской области будут отменены несколько важных ограничений, введенных из‑за ситуации с коронавирусом.

- В Московском регионе зафиксировали высокий уровень самоизоляции жителей. В большинстве городов Московской области индекс самоизоляции выше трех баллов. В Москве - 3,6 балла.



- За сутки в России зарегистрировали 9 709 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 907 заболевших. В Москве - 3 855.

- Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве. В мегаполисе проводят массовый бесплатный скрининг на антитела к коронавирусу.

- Любой желающий сможет провериться на антитела к Covid‑19 в Москве через 2–3 недели. Городу нужно как можно больше выявлять тех, кто сегодня заболел и представляет угрозу для других.