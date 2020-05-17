РИАМО - 17 мая. Промышленные предприятия начнут работать в Московской области с 18 мая, также возобновят работы по строительству бюджетных, жилых и коммерческих объектов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«С завтрашнего дня в Московской области мы отменяем несколько важных ограничений. Это были необходимые меры, сдерживавшие распространение вируса. Мы внимательно посмотрели на цифры, посоветовались со специалистами и считаем, что можно и нужно двигаться вперед», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в регионе начнут работать промышленные предприятия. Также возобновятся бюджетное, жилое и коммерческое строительство, работы на объектах ЖКХ.

«Конечно, везде должны неукоснительно выполняться санитарные правила. Мы запускаем те отрасли, где это сделать относительно легко, где можно ограничить близкий контакт между людьми и нет работы с посетителями», - добавил губернатор.

Он подчеркнул, что вместе с врачами, экспертами и Роспотребнадзором власти региона следят за тремя ключевыми цифрами. Это единые для всей страны правила.

«Коэффициент распространения инфекции должен быть меньше 1 (у нас сейчас 0,9). Свободных коек в больницах - половина (у нас свободны 65%). Тестирований должно быть не менее 90 на 100 тысяч населения (у нас выполняется 120 тестов)», - пояснил губернатор.

Он уточнил, что данные показатели говорят о том, что в Подмосковье ситуация с коронавирусом контролируется.

«Конечно, до полной победы над вирусом еще очень далеко, и расслабляться рано», - заключил Воробьев.

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Текстовая трансляция

17 МАЯ

- В Подмосковье создадут спецкомиссию по выплатам медикам. Вопросы, связанные с выплатами, можно задать по телефону: 8 (495) 990–77–77

- Промышленные предприятия и стройки начнут работать в Подмосковье с 18 мая. В Московской области будут отменены несколько важных ограничений, введенных из‑за ситуации с коронавирусом.

- В Московском регионе зафиксировали высокий уровень самоизоляции жителей. В большинстве городов Московской области индекс самоизоляции выше трех баллов. В Москве - 3,6 балла.



- За сутки в России зарегистрировали 9 709 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 907 заболевших. В Москве - 3 855.

- Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве. В мегаполисе проводят массовый бесплатный скрининг на антитела к коронавирусу.

- Любой желающий сможет провериться на антитела к Covid‑19 в Москве через 2–3 недели. Городу нужно как можно больше выявлять тех, кто сегодня заболел и представляет угрозу для других.