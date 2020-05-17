РИАМО - 17 мая. Собака упала в воду Москвы-реки на Пречистенской набережной столицы, животное вытащили спасатели, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, и пожарной безопасности Москвы.

«В 14:30 от оператора 112 поступил сигнал об упавшей в воду собаке. О происшествии сообщила хозяйка животного. По тревоге к месту происшествия у Пречистенской набережной, 13/3, направлена дежурная смена поисково-спасательной станции «Крымский мост», - говорится в сообщении.

Прибыв по указанному адресу спасатель Владимир Майоров с помощью ловчей петли поднял собаку из воды на борт катера.

Спасенное домашнее животное доставили на ближайший пирс у храма Христа Спасителя и передали хозяйке.