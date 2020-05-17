РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 мая. Полицейские задержали двух мужчин по подозрению в краже автозапчастей на общую сумму 250 тысяч рублей в поселке Загорянский городского округа Щелково, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Щелковское».

В дежурную часть отдела полиции поселка Загорянский поступило заявление от мужчины о том, что с арендованного им земельного участка, расположенного на улице Поварской, похищены принадлежащие ему автозапчасти.

«Сумма ущерба составила 250 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое ранее судимых местных жителей 35 и 36 лет», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.