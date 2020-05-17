РИАМО - 17 мая. В Ленинском городском округе Подмосковья создана специальная комиссия, которая возьмет на контроль спорные вопросы, связанные с выплатами медицинским работникам, работающим с Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Выплаты из федерального и областного бюджетов медикам, работающим с зараженными коронавирусной инфекцией, проконтролирует специальная комиссия. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский создал эту комиссию постановлением №352 от 16 мая 2020 года», — говорится в сообщении.

Комиссия создана «в целях контроля правильности и своевременности осуществления выплат медицинским работникам», отмечается в постановлении. Речь идет о выплатах, предусмотренных постановлением правительства РФ №415 от 2 апреля 2020 года и постановлением правительства Московской области №211/11 от 17 апреля 2020 года.

Глава муниципалитета поручил главному врачу ГБУЗ Московской области «Видновская районная клиническая больница» Бутаю Бутаеву информировать медработников о работе комиссии, а также о том, что по всем спорным ситуациям каждый медработник может обращаться к членам этой комиссии.

Спасский отметил, что будет лично контролировать работу комиссии и ситуацию в целом с выплатами медработникам, работающим с коронавирусной инфекцией.

Врачи, которые работают с пациентами с Covid-19, получают доплаты по 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры – по 50 тысяч рублей, младший медперсонал – по 25 тысяч рублей в месяц.