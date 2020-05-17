РИАМО - 17 мая. В столице до 20:00 воскресенья ожидается усиление западного ветра с порывами до 12-17 метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

«В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве рекомендует: находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями», — говорится в сообщении.

Машину нужно парковать вдали от слабоукрепленных конструкций и деревьев.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра.