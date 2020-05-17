РИАМО - 17 мая. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России остановился прирост количества заболевших коронавирусной инфекцией, стабилизация ситуации отмечается по всей территории страны, сообщает РИА Новости.

«День ко дню прироста уже практически нет. Стабилизация отмечается по всей стране, все регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат такого бережного отношения к своему здоровью», — сказала Попова в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Она уточнила, что для снижения рисков заражения этим летом россиянам следует соблюдать меры предосторожности.

За весь период в России подтверждено 281752 случая коронавируса, скончался 2631 человек, вылечились от коронавирусной инфекции 67373 человека.

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Текстовая трансляция

17 МАЯ

- В Подмосковье создадут спецкомиссию по выплатам медикам. Вопросы, связанные с выплатами, можно задать по телефону: 8 (495) 990–77–77

- Промышленные предприятия и стройки начнут работать в Подмосковье с 18 мая. В Московской области будут отменены несколько важных ограничений, введенных из‑за ситуации с коронавирусом.

- В Московском регионе зафиксировали высокий уровень самоизоляции жителей. В большинстве городов Московской области индекс самоизоляции выше трех баллов. В Москве - 3,6 балла.



- За сутки в России зарегистрировали 9 709 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 907 заболевших. В Москве - 3 855.

- Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве. В мегаполисе проводят массовый бесплатный скрининг на антитела к коронавирусу.

- Любой желающий сможет провериться на антитела к Covid‑19 в Москве через 2–3 недели. Городу нужно как можно больше выявлять тех, кто сегодня заболел и представляет угрозу для других.