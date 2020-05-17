РИАМО - 17 мая. В Московской области до 20:00 воскресенья ожидаются сильные порывы ветра до 12-17 метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

«При порывистом ветре уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу», — говорится в сообщении.

Машину рекомендуется поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Пешеходам посоветовали обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, линий электропередачи, эстакад, мостов, трубопроводов, потенциально опасных промышленных объектов.

В регионе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.