РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мая. Неизвестные вандалы разломали домик на детской площадке в микрорайоне Подольска, в 2020 году на ее месте планируют установить новую площадку по губернаторской программе, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на ненадлежащее состояние игровых элементов на детской площадке в микрорайоне Южный. Она отметила, что неизвестные сломали детский домик на улице Филиппова.

«Сотрудниками администрации был проведен осмотр детской игровой площадки на улице Филиппова. Факт подтвердился. На момент проведения обследования было выявлено, что игровая форма «Домик» в результате вандальных действий разрушена неизвестными лицами и восстановлению не подлежит», - сказал первый замглавы администрации округа Владислав Лукьяненко.

Он добавил, что по данному адресу будет установлена новая детская площадка в 2020 году по результатам голосования на портале «Добродел» по программе губернатора Московской области.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.