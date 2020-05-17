РИАМО - 17 мая. Дети в столице после окончания учебного года смогут на досуге позаниматься с помощью интернет-ресурсов, посетить онлайн-занятия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«У выпускников, конечно, другая программа - поступление. Желаю ребятам удачи и поменьше переживаний. Впереди вся жизнь, и силы еще понадобятся», — написал Собянин в Instagram.

Мэр также поблагодарил учителей, которые постарались дать максимум ученикам на удаленке и проявили терпение.

«Думаю, за это время ребята соскучились по своим школам и с удовольствием встретятся в новом году», — заключил градоначальник.

С 18 мая столичные школьники перейдут на режим свободного посещения дистанционных занятий. Уроки будут проводить в виде консультаций по желанию родителей, домашних заданий и оценок не будет.

Школьники в Москве учились этой весной дистанционно из-за пандемии коронавируса.

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