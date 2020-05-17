РИАМО – 17 мая. Зампред правительства РФ Татьяна Голикова объяснила, что у больниц нет выгоды занижать данные о смертности людей из-за коронавируса в том числе по причине тарифов на лечение зараженных пациентов, сообщает РИА Новости.

Голикова напомнила, что показатель смертности от Covid-19 в РФ в 7,5 раз ниже, чем в мире. Официальные данные за апрель по причинам смертей будут в конце мая. Сейчас есть данные, связанные с оперативной статистикой. Их собирает налоговая служба, так как она аккумулирует данные ЗАГСов. После 20 мая будет сверка – тогда и появятся сведения по всем причинам смерти в апреле.

«Не надо даже думать, что наши врачи пытаются каким-то образом скрыть: Covid - не Covid. Это совсем не про наших врачей, это я вам точно могу сказать», — сказала Голикова в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Вице-премьер РФ подчеркнула, что лечение инфекции оплачивают за счет средств ОМС. В каждом субъекте РФ установили тарифы на оказание этого вида медицинской помощи, в которые вошли зарплата, расходные материалы, лекарства.

Голикова объяснила, что в стране – большой тариф по лечению коронавирусной инфекции, поэтому больницам могло бы быть даже выгоднее ставить больше случаев коронавируса.

За сутки в России выявили 9709 случаев коронавируса. За весь период в стране зафиксировано 281752 случая Covid-19.

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Текстовая трансляция

17 МАЯ

- В Подмосковье создадут спецкомиссию по выплатам медикам. Вопросы, связанные с выплатами, можно задать по телефону: 8 (495) 990–77–77

- Промышленные предприятия и стройки начнут работать в Подмосковье с 18 мая. В Московской области будут отменены несколько важных ограничений, введенных из‑за ситуации с коронавирусом.

- В Московском регионе зафиксировали высокий уровень самоизоляции жителей. В большинстве городов Московской области индекс самоизоляции выше трех баллов. В Москве - 3,6 балла.



- За сутки в России зарегистрировали 9 709 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 907 заболевших. В Москве - 3 855.

- Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве. В мегаполисе проводят массовый бесплатный скрининг на антитела к коронавирусу.

- Любой желающий сможет провериться на антитела к Covid‑19 в Москве через 2–3 недели. Городу нужно как можно больше выявлять тех, кто сегодня заболел и представляет угрозу для других.