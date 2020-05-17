РИАМО - 17 мая. На Филевской линии столичной подземки восстановили движение поездов, ранее оно было прервано из-за падения дерева на пути, сообщается в Twitter-аккаунте московского метро.

Дерево упало на пути между станциями «Пионерская» и «Кунцевская». Пассажиров довезли до ближайших станций.

«Движение поездов на Филевской линии полностью восстановлено», — говорится в сообщении.

В Москве в воскресенье наблюдаются сильные порывы ветра. В течение дня они могут усилиться до 20 метров в секунду.