РИАМО - 17 мая. С путей на Филевской линии столичной подземки убрали упавшее дерево, сейчас специалисты оперативно меняют поврежденные элементы инфраструктуры, сообщается в Twitter-аккаунте московского метро.

«На проверку и восстановление движения поездов на участке Филевской линии необходимо не менее 15 минут», — говорится в сообщении.

Между станциями метро «Пионерская» и «Кунцевская» упало дерево. Движение поездов на этом участке подземки приостановили. Пассажиров довезли до ближайших станций.

Ранее москвичей предупредили о сильных порывах ветра в воскресенье.