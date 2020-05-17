РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мая. В подмосковном Подольске создали межведомственную комиссию по контролю за выплатами медработникам округа и их социальной поддержкой, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В Подольске создана межведомственная комиссия для оперативного рассмотрения и реагирования на обращения медицинских работников и лиц из числа немедицинского персонала учреждений здравоохранения и их структурных подразделений, расположенных на территории округа и оказывающих медицинскую помощь пациентам с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции и подозрением на нее. Соответствующее постановление подписано главой Николаем Пестовым», - говорится в сообщении.

Председателем межведомственной комиссии стал Пестов, а в состав комиссии вошли его заместители по вопросам финансов и охраны здоровья граждан, представитель городской профсоюзной организации медиков, руководители госучреждений здравоохранения и другие.

«Комиссия создана, в частности, с целью контроля за обеспечением дополнительных мер соцподдержки работников системы здравоохранения – своевременности ежемесячных выплат стимулирующего характера и других мер, установленных на федеральном, областном, а также муниципальном уровнях, и рассмотрения всех возникающих проблемных вопросов», - поясняется в материале.

Комиссия будет взаимодействовать с исполнительными органами госвласти Московской области, с министерством здравоохранения Московской области, а также со средствами массовой информации.

Медработники округа могут обратиться в комиссию по телефонам: 8 (496)769-92-21 (по будням с 9:00 до 18:00) или 8(916)694-83-03 (круглосуточно). Также можно обратиться на электронную почту: command14@mail.ru или ecozdrav@bk.ru.