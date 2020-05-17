РИАМО - 17 мая. За десять дней столичные водолазы проверили готовность к купальному сезону 11 городских зон отдыха, готовы только три, сообщается на сайте департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, и пожарной безопасности Москвы.

«Поисково-спасательный водолазный отряд проверил 11 зон отдыха с купанием: пляж «Левобережный», Большой садовый пруд, пляжный комплекс «Бич Клаб», озеро Белое, «Тропарево», «Мещерское», «Серебряный Бор-2», «Серебряный Бор-3», Большой городской пруд, озеро Черное и озеро Школьное», - говорится в сообщении.

По итогам данной проверки к летнему купальному сезону готовы только три зоны: «Тропарево», «Мещерское» и пляж «Левобережный». В этих зонах отдыха дно водоемов чистое и не представляет опасность для купающихся.

В остальных зонах отдыха из-за карантина подготовка водоемов к купальному сезону не проводилась. По данному факту сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах выдали предписание балансодержателям данных территорий, в котором указали провести очистку дна от мусора и опасных предметов до 25 мая.