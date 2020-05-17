РИАМО - 17 мая. С банковского счета женщины в столице похитили почти 841 тысячу рублей, по данной информации началась проверка, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

В столичную полицию 16 мая с сообщением о мошенничестве обратилась женщина, зарегистрированная в Балашихе.

«Установлено, что 15 мая в 15:06 на телефон женщины позвонил неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка, под предлогом сохранения денежных средств убедил потерпевшую установить на телефон мобильное приложение, после чего с банковского счета совершил кражу денежных средств в сумме 840,8 тысячи рублей», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данной информации началась проверка.