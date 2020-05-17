РИАМО - 17 мая. Из-за упавшего дерева на участке Филевской линии метро между станциями «Пионерская» и «Кунцевская» временно нет движения, всех пассажиров довезли до ближайших станций ветки, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Между станциями «Пионерская» и «Кунцевская» «голубой» линии метро упало дерево. На месте работают службы подземки.

«В поездах на участке Филевской линии между станциями «Пионерская» и «Кунцевская» пассажиров нет. Всех довезли до ближайших станций», - говорится в сообщении.

В воскресенье в городе порывы ветра могут достичь 20 метров в секунду. В столице объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра.