РИАМО - 17 мая. Пассажирам рассказали, на каких автобусах можно объехать участок Филевской линии метро, где из-за падения дерева приостановлено движение, сообщается в Twitter-аккаунте «Мосгортранса».

Ранее между станциями метро «Пионерская» и «Кунцевская» на пути упало дерево. На участке Филевской линии временно приостановили движение.

«Маршруты наземного транспорта в районе этого участка Филевской линии метро. №73: «Кунцевская» – «Пионерская» – «Филевский парк». №№135, 178: «Кунцевская» – «Пионерская», — говорится в сообщении.

Ранее пассажиров также призвали пользоваться станциями Арбатско-Покровской ветки метро.