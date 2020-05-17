РИАМО - 17 мая. Ссора двух мужчин в Химках переросла в поножовщину, в результате конфликта пострадал один человек, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«В 01:00 16 мая от дома на улице Пушкина в квартале Старбеево в Химках бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости в ГБУЗ Московской области «Солнечногорская ЦРБ» доставлен и госпитализирован местный житель 1993 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали местного жителя 1988 года рождения. Преступление совершено после совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

Собеседник агентства добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».