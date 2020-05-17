РИАМО - 17 мая. Между станциями «Пионерская» и «Кунцевская» на Филевской линии столичной подземки упало дерево, сообщается в Twitter-аккаунте московского метро.

«Пассажирам угрозы нет, движение поездов на участке временно приостановлено», — говорится в сообщении.

Над восстановлением движения на месте работают службы метро. Пассажиров призвали пользоваться Арбатско-Покровской линией.

Ранее жителей столицы предупредили о сильных порывах ветра в воскресенье. Порывы могут достичь 20 метров в секунду. В Московском регионе объявлен «желтый» уровень опасности погоды.