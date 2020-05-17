РИАМО - 17 мая. Злоумышленник обманом похитил 1 миллион рублей с банковских счетов пенсионерки в столице, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, вечером 16 мая в полицию обратилась пенсионерка, которая заявила о краже средств.

«Установлено, что на телефон пенсионерки позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка, под предлогом сохранения денежных средств получил от нее реквизиты банковских карт, после чего подключился посредством программы к ее компьютеру, а также, используя приложение, <…> с ее банковских счетов совершил кражу денежных средств в сумме 1 миллион рублей», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.