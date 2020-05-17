РИАМО - 17 мая. Власти Московской области продолжают вести разъяснительную работу с жителями региона на тему причитающихся выплат, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Во время пандемии коронавируса дополнительные выплаты получают семьи с детьми, пенсионеры, малоимущие, люди с хроническими заболеваниями, безработные.

«Сейчас самое главное - людям разъяснить, и мы эту неделю занимались тем, чтобы каждая мама, каждая семья поняли, что им причитается, когда им причитается, где, что нужно заполнить», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

В Подмосковье вместе с федеральными мерами поддержки начисляют региональные выплаты. По вопросам, связанным с выплатами, можно обратиться по номеру 8 (800) 550-50-30.

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Текстовая трансляция

17 МАЯ

- В Московском регионе зафиксировали высокий уровень самоизоляции жителей. В большинстве городов Московской области индекс самоизоляции выше трех баллов. В Москве - 3,6 балла.



- За сутки в России зарегистрировали 9 709 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 907 заболевших. В Москве - 3 855.

- Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве. В мегаполисе проводят массовый бесплатный скрининг на антитела к коронавирусу.

- Любой желающий сможет провериться на антитела к Covid‑19 в Москве через 2–3 недели. Городу нужно как можно больше выявлять тех, кто сегодня заболел и представляет угрозу для других.