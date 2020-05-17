РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 17 мая. В подмосковных Котельниках 20 мая состоится онлайн-занятие по йоге, сообщается в Instagram-аккаунте торгового центра «МЕГА Белая Дача».
«Мы рассчитали идеальное время для постижения дзена — бери ручку и записывай: 20 мая в 17:00 мы с Decathlon будем заниматься йогой онлайн. Давай с нами», - говорится в сообщении.
Записаться на урок можно по ссылке.
В Московской области все жители должны соблюдать режим самоизоляции. Закрыты кафе, спортклубы, парикмахерские и так далее.
Для жителей учреждения культуры и спорта предлагают широкую онлайн-программу.
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