РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 17 мая. В подмосковных Котельниках 20 мая состоится онлайн-занятие по йоге, сообщается в Instagram-аккаунте торгового центра «МЕГА Белая Дача».

«Мы рассчитали идеальное время для постижения дзена — бери ручку и записывай: 20 мая в 17:00 мы с Decathlon будем заниматься йогой онлайн. Давай с нами», - говорится в сообщении.

Записаться на урок можно по ссылке.

В Московской области все жители должны соблюдать режим самоизоляции. Закрыты кафе, спортклубы, парикмахерские и так далее.

Для жителей учреждения культуры и спорта предлагают широкую онлайн-программу.