РИАМО - 17 мая. Самый высокий индекс самоизоляции в Подмосковье зафиксирован во Фрязине, в Москве – в Зеленограде, следует из данных «Яндекса».

Во Фрязине индекс самоизоляции жителей составляет 3,8 балла, в Ивантеевке, Долгопрудном, Красногорске, Лыткарине, Балашихе, Королеве, Электростали – 3,7 балла, в Жуковском, Подольске, Люберцах, Дзержинском, Щелкове, Лобне, Одинцове – 3,6 балла. В большинстве городов Московской области индекс самоизоляции выше трех баллов.

В Москве индекс самоизоляции составляет 3,6 балла. При этом, в Зеленограде – 3,8 балла, в поселении Московский – 3,6 балла, в Щербинке – 3,4 балла, в Троицке – 3,3 балла.

Индекс самоизоляции показывает, сколько людей находится на улицах городов. Он считается в пределах от нуля до пяти баллов. Чем выше индекс самоизоляции, тем больше горожан остаются дома, а значит, снижается риск заражения Covid-19.

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Текстовая трансляция

17 МАЯ

- В Московском регионе зафиксировали высокий уровень самоизоляции жителей. В большинстве городов Московской области индекс самоизоляции выше трех баллов. В Москве - 3,6 балла.



- За сутки в России зарегистрировали 9 709 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 907 заболевших. В Москве - 3 855.

- Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве. В мегаполисе проводят массовый бесплатный скрининг на антитела к коронавирусу.

- Любой желающий сможет провериться на антитела к Covid‑19 в Москве через 2–3 недели. Городу нужно как можно больше выявлять тех, кто сегодня заболел и представляет угрозу для других.