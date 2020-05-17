РИАМО - 17 мая. Неизвестные ограбили бездомного на юго-западе столицы на 70 тысяч рублей, они похитили телефон с беспроводными наушниками и деньги, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, бездомный обратился в полицию вечером 16 мая.

«Он заявил о том, что 15 мая в 17:30 на юго-западе Москвы за гаражами четверо неизвестных, угрожая ему предметом, похожим на нож, открыто похитили 17,4 тысячи рублей, телефон сотовой связи с беспроводными наушниками, скрылись», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил около 70 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.