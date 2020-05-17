РИАМО - 17 мая. В Подмосковье скончались еще шесть пациентов с подтвержденным коронавирусом, за весь период в регионе умерли 268 человек, у которых выявили инфекцию, сообщает оперативный штаб Московской области.

За сутки в Подмосковье выявили 907 случаев Covid-19. За весь период в регионе зафиксировано 27 369 случаев заражения. Врачи Московской области вылечили 3088 человек, у которых была выявлена инфекция.

В России за все время пандемии выявили 281 752 случая коронавируса. 2631 человек с Covid-19 умер, 67 373 пациента вылечились.

В Московской области введен ряд ограничений из-за коронавируса. В регионе действуют самоизоляция и масочный режим. Кроме того, приостановлена работа предприятий – это ограничение могут снять 18 мая.

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Текстовая трансляция

17 МАЯ

- В Московском регионе зафиксировали высокий уровень самоизоляции жителей. В большинстве городов Московской области индекс самоизоляции выше трех баллов. В Москве - 3,6 балла.



- За сутки в России зарегистрировали 9 709 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 907 заболевших. В Москве - 3 855.

- Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве. В мегаполисе проводят массовый бесплатный скрининг на антитела к коронавирусу.

- Любой желающий сможет провериться на антитела к Covid‑19 в Москве через 2–3 недели. Городу нужно как можно больше выявлять тех, кто сегодня заболел и представляет угрозу для других.