РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 17 мая. В подмосковном Дзержинском Госжилинспекция Московской области проверила соблюдение условий вывоза мусора в 38 домах у жителей на карантине, серьезных нарушений не выявлено, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Госжилинспекция Подмосковья осуществляет выборочный контроль за сбором твердых коммунальных отходов у самоизолированных жителей региона.

«На сегодняшний день инспекторский состав проверил организацию работ в 38 многоквартирных домах городского округа Дзержинский. В большинстве случаев проверки показывают, что мусор выносится исправно и своевременно», - сказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Органы местного самоуправления организуют сбор коммунальных отходов таким образом, чтобы житель, находящийся на строгой самоизоляции, не покидал своей квартиры. Речь идет о людях, которые недавно вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, или тех, кто непосредственно контактировал с заболевшими.

«Мусор забирает уполномоченное администрацией лицо в соответствующей экипировке для предотвращения заражения. Это может быть представитель управляющей компании или волонтер», - заключается в материале.