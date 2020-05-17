РИАМО - 17 мая. В Подмосковье в воскресенье ожидается усиление порывов ветра до 20 метров в секунду, утром в воскресенье порывы ветра уже составили 15 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Атмосферная напряженность провоцирует усиление ветра в центре европейской России уже втрое сутки подряд. Накануне ветер в Тверской и Смоленской областях усиливался до 13-19 метров в секунду. В Подмосковье и Москве вечером в субботу при развитии кучевой облачности отмечались отдельные порывы силой 18-21 метр в секунду», — говорится в сообщении.

В Подмосковье утром в воскресенье порывы западного и юго-западного ветра достигали 13-15 метров в секунду. Порывы будут усиливаться в течение дня. Местами они достигнут 18-20 метров в секунду.

В Московском регионе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра.