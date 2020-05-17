РИАМО - 17 мая. В Подмосковье и столице до вечера 18 мая продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за порывистого ветра действует до 22 часов 18 мая.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили также на территории Костромской, Владимирской, Тульской, Калужской и Смоленской областей Центрального федерального округа.

В Московском регионе 18 мая будет облачно, пройдет дождь. Порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 6-8 градусов, днем — плюс 10-12 градусов.